Wyniki Eurojackpot z 13 grudnia 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W trakcie obrad zostały zgłoszone poprawki, dlatego projekt wrócił do Komisji Finansów Publicznych. - Nie zgadzamy się na to, żeby finansować instytucje, które nie realizują zadań z zakresu mediów publicznych; są to media jednej partii, które wprowadzają Polaków w błąd - wyjaśniła jedną z propozycji Zofia Czernow, posłanka PO.