Wyniki Eurojackpot z 11 listopada 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Eurojackpot - wygrane

Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w ostatnim losowaniu, to jedna wygrana czwartego stopnia w wysokości 246 598,50 złotych.

Ostateczne kwoty, jakie trafią do szczęśliwców, będą niższe, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.