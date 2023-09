Wyniki Eurojackpot z 8 września 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

W piątkowym losowaniu w Eurojackpot nie padła główna wygrana. Odnotowano trzy wygrane drugiego stopnia oraz pięć wygranych trzeciego stopnia - jedną w Polsce. Kumulacja rośnie do 220 milionów złotych.

W piątek, 8 września, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 21 , 29 , 31 , 46 , 49 oraz 5 i 6 . Do wygrania było 180 mln zł.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższe wygrane w tym losowaniu to trzy drugiego stopnia - dwie w Niemczech i jedna w Finlandii - w wysokości 630 685,70 euro. Do tego odnotowano pięć wygranych trzeciego stopnia w wysokości 213 406,40 euro (dwie w Niemczech, poza tym w Danii, Polsce oraz we Włoszech).