Wyniki Eurojackpot z 5 lipca 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot po raz jedenasty nie padła główna wygrana. W Polsce padły dwie wygrane czwartego stopnia po ponad 130 tysięcy złotych. Wygrane drugiego stopnia padły siedem razy, w tym po dwa razy w Danii i Niemczech. W kolejnym losowaniu do wygrania będzie 380 milionów złotych.

We wtorek 5 lipca 2022 roku w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 7, 16, 28, 36, 43 , oraz 2 i 11.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce w ostatnim losowaniu, to wygrane czwartego stopnia po ponad 130 tysięcy złotych. Takich szczęśliwców było w naszym kraju dwóch. Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.