Wyniki Eurojackpot z 1 września 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Na dystrybutorach części stacji Orlenu w czwartek wieczorem i piątek pojawiły się informacje o "chwilowym braku paliwa". "W ostatnich dniach odnotowaliśmy zwiększony popyt, co miało związek z końcem letniej promocji cenowej" - poinformował koncern w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes. Jednocześnie Orlen zapewnił, że paliwo na stacje "jest dostarczane na bieżąco i nie ma powodu do obaw, że go zabraknie".