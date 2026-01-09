100 milionów do wygrania w Eurojackpot

W piątek, 9 stycznia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 1, 17, 19, 25, 41 oraz 6 i 12.
W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się we wtorek, do wygrania będzie 100 milionów złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najbliżej rozbicia kumulacji było w Niemczech oraz Danii. Odnotowano w sumie trzy wygrane drugiego stopnia (5+1). Wartość każdej z nich to 1 012 843,50 euro.
Najwyższe wygrane, jakie padły w Polsce, to 21 wygranych piątego stopnia (4+1). Jej wysokość to 34 765,30 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Autorka/Autor: wk/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Evan Lorne/Shutterstock