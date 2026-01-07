Kumulacja w Eurojackpot rośnie

We wtorek, 6 stycznia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 30, 33, 38 oraz 8 i 12.
W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie 70 milionów złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najbliżej rozbicia kumulacji było w Niemczech, Finlandii oraz Danii, gdzie odnotowano w sumie pięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Wartość każdej z nich to 140 721,80 euro.
Najwyższe wygrane, jakie padły w Polsce to dwie czwartego stopnia (4+2). Jej wysokość to 291 841,50 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
