W piątek, 3 maja w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 9 , 17 , 36 , 40 , 45 oraz 5 i 7 . Do wygrania było 120 milionów złotych.

Eurojackpot - wygrane

Główna wygrana nie padła. Za to wygranych drugiego stopnia było aż sześć. Cztery z nich padły w Niemczech, jedna w Danii i jedna w Finlandii. Każda wyniosła 299 120,70 euro.

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce w piątkowym losowaniu, to 23 wygrane piątego stopnia w wysokości 20 235,10 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.