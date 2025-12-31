Ogromna kumulacja w Eurojackpot

We wtorek, 30 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 10, 18, 20, 23, 27 oraz 1 i 6.
W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie aż 300 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najbliżej rozbicia kumulacji było trzech graczy z Niemiec i jeden z Czech. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 525 579,70 euro.
Najwyższa wygrana, jaka padła w Polsce to wygrana trzeciego stopnia (5+0). Jej wysokość to 1 195 642,50 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Autorka/Autor: jjs/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock