250 milionów do wygrania w Eurojackpot

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

We wtorek w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 9, 15, 23, 43, 48 oraz 3 i 5. Do wygrania było 210 milionów złotych.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie aż 250 milonów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, które padły, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowali gracze z Hiszpanii, Szwecji, Węgier i Słowacji. Trafią do nich nagrody w wysokości 388 563,90 euro.

We wtorkowym losowaniu odnotowano także cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 219 131,90 euro.

Z kolei w Polsce trzech graczy otrzyma po 251 244,30 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2).

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Czytaj też: Loterie influencerów pod lupą prokuratury

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /akw