Z kraju Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło: Reuters

W piątek, 24 kwietnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 6, 21, 29, 39, 44 oraz 1 i 5.

Do wygrania było 150 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie takiego zestawu liczb. W efekcie kumulacja rośnie do 190 mln zł. Tyle można będzie wygrać w losowaniu, które odbędzie się w najbliższy wtorek.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia (5+1). Jedna z nich padła w Norwegii, druga w Finlandii. Wartość każdej to 972 028,00 euro.

W Polsce najwyższa wygrana była trzeciego stopnia (5+0) w wysokości 1 199 173,00 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

