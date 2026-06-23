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Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

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Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorek losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie zatem do 360 milionów złotych. W Polsce najwyższa okazała się wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1,3 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 23 czerwca 2026 roku.

We wtorek, 23 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 24, 27, 43, 48, 50 oraz 4 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Do wygrania było 320 mln zł. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania, do zdobycia będzie aż 360 mln zł.

>>> Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano natomiast trzy wygrane drugiego stopnia (5+1). Padły one w Norwegii, Niemczech i Finlandii. Wartość każdej z nich to 591 738,50 euro.

W losowaniu odnotowano również siedem wygranych trzeciego stopnia (5+0) o wartości 143 019,80 euro każda. Trafią one do dwóch graczy z Niemiec, dwóch z Holandii, a także po jednym z Danii, Czech i Polski (gracz z naszego kraju otrzyma 1 328 001,70 zł).

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita
Dowiedz się więcej:

Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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