Kumulacja w Eurojackpot rośnie

W piątek, 22 maja, w Eurojackpot padły następujące liczby: 5, 34, 35, 42, 46 oraz 3 i 5.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 520 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, które padły, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowało dziesięciu graczy: pięciu z Niemiec, dwóch ze Szwecji i po jednym z Islandii, Słowenii i Finlandii. Trafią do nich nagrody w wysokości 2 351 253,50 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano dziewięć trafień: pięć w Niemczech, dwie w Finlandii oraz po jednej w Hiszpanii i Czechach. Każdy ze szczęśliwców otrzyma 244 916,50 euro.

W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Każda z nich po 622 738,70 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

