Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę

|
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
We wtorek, 18 sierpnia, w Eurojackpot nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich liczb. Kumulacja rośnie zatem do 130 milionów złotych. W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia. Oto wyniki losowania oraz wygrane z ostatniego losowania.

We wtorek, 18 sierpnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 15, 22, 24, 34, 42 oraz 4 i 7.

Do wygrania było 90 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich liczb.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej zdobycia głównej wygranej byli gracze z Niemiec, Szwecji oraz Litwy. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 427 312,10 euro, co stanowi równowartość około 1,84 miliona złotych.

Jak podało Lotto.pl, w Niemczech padły także dwie wygrane trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 361 476,20 euro.

Z kolei w Polsce najwyższe okazały się dwie wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 275 106,20 zł. Przypomnijmy, że od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
AdobeStock_1600400371
Uznano nowy typ cukrzycy. Może chorować na nią nawet 25 milionów ludzi
Agata Daniluk
41 min
pc
Marcin Romanowski w Naddniestrzu. "Musi mieć dużo na sumieniu, skoro wybrał ten region"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
Turystyka
Dariusz Standerski
"Dane nie krążą po sieci". Wiceminister o wycieku z MyDr
Z kraju
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Cyberatak na urząd. Wykradziono dane większości mieszkańców
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Setki skarg i kolejne kontrole. PIP sprawdza warunki zatrudnienia
Z kraju
shutterstock_2645052571 (1)
Seria pozwów i nowe zabezpieczenia. OpenAI zmienia ChatGPT
Tech
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Handel
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
Turystyka
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
Z kraju
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
Z kraju
PLL LOT szukają oszczędności
Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Tego nie wpisujemy do zwykłej wyszukiwarki. To trzeba wiedzieć, zanim skorzystamy z AI
Tech
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Skok o ponad jedną piątą
Nieruchomości
inpost shutterstock_2689672825
Zielone światło z Brukseli dla przejęcia InPostu
Ze świata
Pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka (zdjęcie ilustracyjne)
W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Spór o miliardy uderza w PAŻP. Sąd odroczył decyzję
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Producentów ubywa, eksport rośnie. "Polska zajmuje ważną pozycję w światowym handlu"
Z kraju
Mjanma, Birma, paliwa
Ceny paliw w środę. O tyle więcej zapłacimy na stacjach
Moto
Owoce, jabłka, eksport shutterstock_2113771475
Nie tylko Niemcy i Francja. Polska żywność coraz częściej trafia do Azji i Afryki
Z kraju
zwrot maszyna kaucja shutterstock_2741492911
System do zmiany? "Niech pan zobaczy, panie pośle"
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podejrzenie lobbingu w rządzie. "Nie ma w tym nic złego, że myślimy podobnie"
Z kraju
Akcja służb w sprawie nielegalnego handlu odpadami
Nielegalny handel odpadami. Służby skarbowe zatrzymały pięć osób
Z kraju
Dwóch patostreamerów ukaranych (zdjęcie ilustracyjne)
Młodzi tracą pieniądze częściej niż seniorzy. "Są pewni swoich cyfrowych umiejętności"
Tech
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Odkrycie w Brazylii. "Pokaże prawdziwy potencjał regionu"
Ze świata
Donald Trump
Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier: zwrócę się do Mety o pilne wyjaśnienia
Tech
shutterstock_2796885613
Niepokój w całej branży. "Na ten trend zaczyna reagować coraz więcej firm"
Pieniądze
Nowa siedziba centrali PKO BP
KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się
Z kraju
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica