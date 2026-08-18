Z kraju Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 18 sierpnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 15, 22, 24, 34, 42 oraz 4 i 7.

Do wygrania było 90 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich liczb.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej zdobycia głównej wygranej byli gracze z Niemiec, Szwecji oraz Litwy. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 427 312,10 euro, co stanowi równowartość około 1,84 miliona złotych.

Jak podało Lotto.pl, w Niemczech padły także dwie wygrane trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 361 476,20 euro.

Z kolei w Polsce najwyższe okazały się dwie wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 275 106,20 zł. Przypomnijmy, że od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.