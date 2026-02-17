Logo TVN24
220 milionów do wygrania w Eurojackpot

shutterstock_2117281391
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, więc kumulacja rośnie do 220 milionów złotych. W Polsce najwyższa wygrana jaka padła to nagroda czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 17 lutego 2026 roku.

We wtorek, 17 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 23, 39, 40, 44 oraz 6 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 220 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji był gracz z Niemiec, do którego trafi nagroda drugiego stopnia (5+1) o wartości 1 537 614,30 euro.

Odnotowano również trzy wygrane trzeciego stopnia (5+0) - po jednej w Niemczech, Grecji i Finalndii. Wyniosły one po 289 047,60, co w przeliczeniu, przy obecnym kursie, daje 1 219 072,71 zł.

W Polsce jeden z graczy otrzyma 362 256,20 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
TVN24

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

