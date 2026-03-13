Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 130 milionów złotych

W piątek, 13 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 7, 23, 37, 44, 47 oraz 2 i 6.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 130 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najwyższe wygrane, które padły, to te drugiego stopnia (5+1). Trafią do pięciu graczy z Niemiec, dwóch z Węgier oraz jednego ze Słowenii. Wyniosły one po 246 332,80 euro.
W piątkowym losowaniu odnotowano również sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 185 226,90 euro.
W Polsce natomiast, w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2) do jednego z graczy trafi 750 563,30 zł. Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski
