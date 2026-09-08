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Wysoka wygrana w Polsce. Kumulacji w Eurojackpot nie udało się rozbić

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Evan Osnos: dlaczego milionerzy nie wykorzystują części swoich pieniędzy, żeby rozwiązywać problemy?
Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock
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We wtorkowym losowaniu Eurojackpot żadnemu z graczy nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do 170 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana drugiego stopnia o wartości 3 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 8 września 2026 roku.

We wtorek, 8 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 14, 27, 34, 36 i 47 oraz 3 i 4.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 11 września, do wygrania będzie 170 mln złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot najwyższe były wygrane drugiego stopnia (5+1), których odnotowano w sumie 5 - dwukrotnie w Niemczech, dwukrotnie na Słowacji i w Polsce. Do zwycięzców trafi po 622 880,10 euro, czyli w przypadku gracza z Polski - 3 230 697,30 zł

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarboweg

Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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