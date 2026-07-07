Z kraju Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 7 lipca 2026 w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 6, 16, 24, 41, 46 oraz 2 i 3.

Do zdobycia było 100 milionów złotych, ale w żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie aż 140 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej głównej wygranej był gracz z Niemiec. W ramach wygranej trzeciego stopnia (5+0) otrzyma 764 192,20 euro, czyli około 3,3 mln zł.

Z kolei w Polsce we wtorek odnotowano 1 wygraną czwartego stopnia (4+2) w wysokości 637 579,40 zł.

Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.