Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 6 lutego, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 8, 14, 38, 41, 48 oraz 1 i 11. W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie odnotowano trafienia pierwszego stopnia, czyli głównej wygranej.

Wyniki losowania Eurojackpot

Kumulacja rośnie i podczas najbliższego losowania Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 10 lutego, do wygrania będzie 90 mln zł.

Najbliżej rozbicia kumulacji byli gracze z Niemiec i Danii. Do nich trafi nagroda drugiego stopnia (5+1) - warta 1 532 815,30 euro każda.

W Polsce jeden z graczy otrzyma 694 151,90 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris