Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 3 lipca 2026 w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 4, 9, 20, 25, 28 oraz 1 i 3.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, do zdobycia będzie aż 100 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej głównej wygranej byli dwaj gracze z Niemiec i Szwecji. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) każdy z nich otrzyma 868 052 euro, czyli około 3,7 mln zł.

W piątkowym losowaniu odnotowano również siedem wygranych trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 139 868,80 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano 2 wygrane czwartego stopnia (4+2), każda w wysokości 330 821,20 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.