Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Evan Lorne/Shutterstock

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W piątek, 28 sierpnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 23, 34, 39, 45, 49 oraz 1 i 4.

Do wygrania było 45 milionów złotych, jednak w żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 1 września, do wygrania będzie 70 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Jak podano na stronie lotto.pl, najbliżej rozbicia piątkowej kumulacji był gracz z Niemiec. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do niego 1 600 306,40 euro, co stanowi równowartość około 6,94 miliona złotych.

Z kolei osiem wygranych trzeciego stopnia (5+0) trafi do graczy z Holandii, Niemiec, Grecji, Szwecji i Polski. Otrzymają oni po 112 812,30 euro.

W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia (5+0) w wysokości 1 038 676,90 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.