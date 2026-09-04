Z kraju Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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W piątek, 4 września, w Eurojackpot padły następujące liczby: 5, 14, 31, 33, 43 oraz 3 i 4.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Do wygrania było 100 milionów złotych, jednak w żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia.

Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 8 września, do wygrania będzie 130 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu Eurojackpot najwyższe były wygrane trzeciego stopnia (5+0), których odnotowano w sumie 5. Do graczy z Czech, Łotwy, Niemiec i Norwegii trafi po 197 154,20 euro.

Jedna wygrana trzeciego stopnia była też w Polsce - w wysokości 1 448 562,90 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.