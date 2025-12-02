Kumulacja w Eurojackpot rozbita

Zwycięzcy loterii "Buddy" otrzymają swoje nagrody Źródło: TVN24

We wtorek, 2 grudnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 14, 30, 34, 35, 40 oraz 4 i 6.

Takie liczby znalazły się na kuponie gracza z Danii. Trafi do niego 23 537 055,10 euro, czyli w przeliczeniu około 99 652 125,36 złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Jak podano na stronie Lotto, w Grecji padła natomiast wygrana drugiego stopnia w wysokości 1 360 304,00 euro. Odnotowano także sześć wygranych trzeciego stopnia - dwie w Niemczech oraz po jednej w Danii, Norwegii, Słowenii i Finlandii. Wyniosły 127 858,00 euro.

Z kolei w Polsce najwyższe wygrane to te piątego stopnia. 25 osób wygrało po 25 058,70 złotych.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl