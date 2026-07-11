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Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich liczb, które padły podczas piątkowego losowania Eurojackpot. Kumulacja rośnie do 170 milionów złotych. W Polsce padła wygrana trzeciego stopnia. Oto wyniki losowania z 10 lipca 2026 roku.

W piątek, 10 lipca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 13, 25, 28, 42, 45 oraz 5 i 12.

Do zdobycia było 140 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił wszystkich siedmiu liczb. W efekcie pula na główną wygraną wzrosła do 170 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu odnotowano sześć wygranych drugiego stopnia (5+1) - cztery w Niemczech oraz po jednej w Hiszpanii i Chorwacji. Wyniosły one po 535 773,90 euro, co przy obecnym kursie stanowi równowartość około 2,3 mln złotych.

W Polsce jeden z graczy otrzyma 991 224,40 zł w ramach wygranej trzeciego stopnia (5+0). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

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Tagi:
lottoWyniki losowaniaEurojackpotLoterieLoteria
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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