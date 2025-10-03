Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 3 października, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1, 2, 7, 21, 27 oraz 8 i 12. Ze względu na to, że nie padła główna wygrana, kumulacja rośnie do 150 mln zł.

Wygrane drugiego stopnia, w wysokości 635 080,60 euro każda, trafią do dwóch graczy z Niemiec oraz jednego z Danii.

W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia w wysokości 394 510,20 zł każda.

Warto przypomnieć, że w Polsce od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak informuje Totalizator Sportowy, podatek ten jest automatycznie potrącany przy wypłacie nagrody i odprowadzany do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki około godz. 20:15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD