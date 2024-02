Duża wygrana w Eurojackpot. Podano, gdzie padła

czytaj dalej

Szymon Hołownia zapowiedział w piątek, że osoby związane z Polską 2050 powołane do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa podadzą się do dymisji. We wtorek do rady nadzorczej Enei powołano między innymi działacza partii Michała Gniatkowskiego. W sobotę poznański prawnik zareagował na zapowiedzi marszałka. "Jednostronnie zaprzestaję ze skutkiem natychmiastowym aktywności partyjnej, o czym dziś powiadomię swoje koło partyjne" - napisał na platformie x poznański prawnik i działacz Polski 2050 Michał Gniatkowski, członek Rady Nadzorczej Enea SA.