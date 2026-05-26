Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot szczęście dopisało graczowi z Czech, który zdobył główną wygraną w wysokości 120 milionów euro. W Polsce natomiast padła wygrana trzeciego stopnia o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 26 maja 2026 roku.

Liczby wylosowane w Eurojackpot we wtorek 26 maja to: 5, 11, 23, 33, 42 oraz 10 i 12. Do wygrania było 520 milionów złotych.

Kumulacja została rozbita przez gracza z Czech, do którego trafi 120 000 000,00 euro.

Wyniki losowania Eurojackpot

Jak podano na stronie Lotto, we wtorek padło także pięć wygranych drugiego stopnia (5+1) - cztery w Niemczech oraz jedna w Norwegii. Do graczy trafi nagroda o wartości 4 042 351,00 euro.

W losowaniu odnotowano również 18 wygranych trzeciego stopnia (5+0) o wartości 96 939,40 euro każda. Trafią one do 11 graczy z Niemiec, dwóch z Danii, dwóch ze Szwecji, dwóch ze Słowacji oraz po jednej osobie ze Słowenii i z Polski (gracz z naszego kraju otrzyma 1 442 462,00 zł).

Warto przypomnieć, że w Polsce od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak informuje Totalizator Sportowy, podatek ten jest automatycznie potrącany przy wypłacie nagrody i odprowadzany do urzędu skarbowego.

W najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek 29 maja, do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

