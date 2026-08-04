Z kraju Kumulacja rośnie. Do wygrania 140 milionów złotych Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 4 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały liczby: 3, 17, 30, 35, 43 oraz 1 i 12.

W żadnym z państw uczestniczących w grze nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia. Oznacza to, że kumulacja rośnie ze 100 do 140 milionów złotych.

Wygrane w Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji w Eurojackpot był gracz z Norwegii, do którego w ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi nagroda o wartości 1 338 715,60 euro.

Jak podało Lotto.pl, padło także dziesięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 75 497,30 euro.

Z kolei w Polsce dwóch graczy otrzyma po 308 412,50 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2).

Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania odbywają się we wtorki między godziną 20.15 a 21.00 i piątki między 20.00 a 21.00.