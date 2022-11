Bardzo duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Podano, gdzie wysłano kupon

W ostatnim losowaniu Eurojackpot w Polsce padła wygrana drugiego stopnia w wysokości ponad 6 milionów złotych. Szczęśliwy kupon wysłano w Poznaniu - poinformował Totalizator Sportowy. Podano też, gdzie padła główna wygrana w Lotto Plus.

We wtorek, 8 listopada 2022 roku w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 15, 17, 23, 35, 38 oraz 4 i 9. Właśnie takie liczby znalazły się kuponie gracza z Niemiec. Główna wygrana wyniosła aż 120 milionów euro.

Eurojackpot i Lotto Plus - duże wygrane w Polsce

W Polsce padła wygrana drugiego stopnia. Wyniosła ona 6 103 386,40 zł. Kupon nabyto w punkcie Lotto przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu.

"Jest to obecnie najwyższa wygrana Eurojackpot w tym mieście. Co ciekawe, gracz samodzielnie wytypował liczby, które 8 listopada przyniosły mu szczęście" - czytamy w komunikacie Totalizatora Sportowego.

We wtorek padła również szóstka w Lotto Plus. Milion złotych otrzyma gracz z Żyrardowa. Zwycięski kupon wysłano w kolekturze Lotto przy ul. 1 Maja 43. Również ten gracz zdecydował się na samodzielne wytypowanie liczb. "Jest to pierwsza wygrana w Lotto Plus w żyrardowskim punkcie Lotto" - podaje Totalizator Sportowy.

8 listopada w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5, 6, 10, 20, 21, 26.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwców, będzie jednak niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot i Lotto Plus - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw. Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną w grze Lotto. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

