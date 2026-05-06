Z kraju 320 milionów do wygrania w Eurojackpot Bartłomiej Ciepielewski |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 5 maja, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 1, 30, 33, 34, 43 oraz 5 i 10.

Do wygrania było 270 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula na główną wygraną wzrosła do rekordowych 320 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrane trzeciego stopnia (5+0) trafią do dwóch graczy z Niemiec i jednego z Finlandii. Każdy z nich otrzyma po 330 848,90 euro, co w przeliczeniu daje ponad 1,4 mln zł.

W Polsce odnotowano 25 wygranych piątego stopnia (4+1), każda w wysokości 29 259,70 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 8 maja, o godz. 20.15.

OGLĄDAJ: TVN24