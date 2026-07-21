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300 milionów do wygrania w Eurojackpot

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Robson90 / Shutterstock.com
Nikt nie wytypował poprawnie wszystkich liczb we wtorkowym losowaniu Eurojackpot. Kumulacja rośnie do 300 milionów złotych. W Polsce najwyższe okazały się wygrane czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 21 lipca 2026 roku.

We wtorek, 21 lipca w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 8, 10, 17, 37 oraz 5 i 7.

Do wygrania było 260 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula na główną wygraną w piątkowym losowaniu wzrosła do 300 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu odnotowano pięć wygranych drugiego stopnia (5+1) - trzy w Niemczech oraz po jednej w Holandii i Islandii. Wyniosły one po 319 030,00 euro, co przy obecnym kursie stanowi równowartość około 1,38 mln złotych.

Jak podano na stronie lotto.pl, padły także cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0). Do graczy z Niemiec, Estonii, Szwecji i Finlandii trafią nagrody po 224 897,60 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano cztery wygrane czwartego stopnia (4+1), każda w wysokości 175 107,90 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

>>> Rośnie kumulacja w Lotto

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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