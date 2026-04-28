230 milionów do wygrania w Eurojackpot

We wtorek, 28 kwietnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 19, 20, 41, 43, 46 oraz 5 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 230 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy z Niemiec i jeden z Holandii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 507 454,50 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w trakcie ostatniego losowania padło także sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) - dwie w Niemczech i po jednej w Estonii, Łotwie, Szwecji oraz Finlandii. Każdy ze szczęśliwców otrzyma po 143 090,30 euro.

W Polsce padły dwie wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 363 467,60 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

