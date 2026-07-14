Z kraju 220 milionów do wygrania w Eurojackpot. Zaskakujące wygrane drugiego i trzeciego stopnia

CNN o rekordowej zbiórce w Polsce Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026/TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 14 lipca, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 5, 6, 17, 34, 36 oraz 3 i 11.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia (5+2). Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 17 lipca, do zdobycia będzie aż 220 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej zdobycia głównej wygranej było czterech graczy - po jednym z Danii, Szwercji, Finlandii i Czech - którzy w ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) wygrali po 456 690,90 euro.

Jak podano na stronie lotto.pl, padła także jedna wygrana trzeciego stopnia (5+0). Do gracza z Norwegii trafi nagroda w tej samej wysokości. Czyli 456 690,90 euro.

Z kolei w Polsce najwyższa okazała się wygrana czwartego stopnia (4+2) w wysokości 630 134,00 zł. Przypomnijmy, że od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.