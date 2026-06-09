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Z kraju

190 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot

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W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot ponownie nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie zatem do 190 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 9 czerwca 2026 roku.

We wtorek, 9 maja, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 1, 14, 22, 39, 48 oraz 8 i 11.

Do wygrania było 150 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wzrosła do 190 milionów złotych.

>>> Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji było czterech graczy z Niemiec i jeden z Norwegii. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 292 956,40 euro nagrody.

Podczas wtorkowego losowania odnotowano także trzy wygraną trzeciego stopnia (5+0). Do graczy z Holandii, Niemiec i Grecji trafi po 275 356,30 euro.

W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia. Każda z nich po 358 775,60 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Dowiedz się więcej:

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Pieniądze

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Dowiedz się więcej:

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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