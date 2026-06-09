Z kraju 190 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

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We wtorek, 9 maja, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 1, 14, 22, 39, 48 oraz 8 i 11.

Do wygrania było 150 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wzrosła do 190 milionów złotych.

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Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji było czterech graczy z Niemiec i jeden z Norwegii. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 292 956,40 euro nagrody.

Podczas wtorkowego losowania odnotowano także trzy wygraną trzeciego stopnia (5+0). Do graczy z Holandii, Niemiec i Grecji trafi po 275 356,30 euro.

W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia. Każda z nich po 358 775,60 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

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Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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