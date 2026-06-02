Z kraju 120 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

CNN o rekordowej zbiórce w Polsce Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026/TVN24

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We wtorek, 5 maja, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 2, 36, 38, 40, 46 oraz 7 i 8.

Do wygrania było 80 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula na główną wygraną wzrosła do 120 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji był gracz z Włoch. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) otrzyma on nagrodę w wysokości 1 349 165,80 euro.

Podczas wtorkowego losowania odnotowano także jedną wygraną trzeciego stopnia (5+0). Do gracza z Niemiec trafi 760 866,70 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano 25 wygranych piątego stopnia (4+1), każda w wysokości 26 114,10 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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