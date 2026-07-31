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Z kraju

Kumulacja rośnie. Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

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Torebka ze skóry tyranozaura
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie zatem do 100 milionów złotych. W Polsce najwyższe okazały się dwie wygrane czwartego stopnia - każda o wartości ponad 320 tysięcy złotych. Oto wyniki losowania z 31 lipca 2026 roku.

W piątek, 31 lipca, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 10, 20, 40, 41 oraz 4 i 6.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 4 sierpnia, do zdobycia będzie 100 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najwyższe wygrane, które padły, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowali gracze z Holandii, Niemiec i Norwegii. Trafią do nich nagrody w wysokości 572 474,10 euro.

Jak podaje Lotto.pl, w piątkowym losowaniu odnotowano również trzy wygrane trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 322 848,70 euro.

Z kolei w Polsce dwóch graczy otrzyma po 326 214,20 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2).

Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

>>> Kumulacja w Lotto rośnie

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania odbywają się we wtorki między godziną 20.15 a 21.00 i piątki między 20.00 a 21.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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