"Wszyscy na świecie wpadliśmy w panikę recesyjną". Ekonomiści o "przyjaznej przystani"

Polska jest zaliczana do grona krajów, które znalazły się na drodze od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej. Tymczasem dolar amerykański jest uznawany za bezpieczną przystań w czasie zawirowań na rynku finansowym.

- Jeśli popatrzymy na gospodarkę amerykańską w porównaniu do krajów i gospodarek Unii Europejskiej, to jednak ta gospodarka ma zasoby, których my nie mamy - surowce energetyczne, a więc jest w stanie ograniczyć koszty wynikające z rosnących cen surowców energetycznych. My, jako Europa, musimy akceptować te wyższe ceny, a także jednak zastanawiać się nad tym, czy podaż będzie wystarczająca - tłumaczyła ekonomistka.