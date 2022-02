Euro i dolar najtańsze od miesięcy. Ale "są dwa czynniki, które psują złotego"

W środę obserwujemy wyraźne umacnianie złotego względem głównych walut. Mniej trzeba zapłacić za euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. - Będziemy robić wszystko, żeby umocnić złotego, żeby kurs złotego się wzmocnił - mówił w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wymienił także dwa czynniki, które psują notowania rodzimej waluty.

Podczas środowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński mówił o wpływie złotego na inflację. - Nie jest to wielki wpływ, on jest publicystycznie przeceniany, ale z tego punktu widzenia - im wyższy kurs, im mocniejszy kurs złotego, tym lepiej. To wtedy wzmacnia naszą ogólną politykę zacieśniania - wyjaśniał.

- Jesteśmy zainteresowani tym, żeby kurs złotego był mocniejszy, co nie znaczy, że mamy jakieś szczególne metody oddziaływania na to - dodał.

Fundusz Odbudowy a notowania złotego

Glapiński był pytany o słowa lidera Partii Republikańskiej Adama Bielana o możliwym wycofaniu się Polski z Funduszu Odbudowy. Prezes NBP nie chciał komentować tej wypowiedzi. Wskazywał jednak, że fundusze unijne mają również wpływ na notowania złotego i inflację.

- Taki sygnał, że się odblokowało i że będzie ten plan w stosunku do Polski będzie uruchomiony, wspierałby naszą politykę zacieśniania - powiedział szef banku centralnego.

- Z punktu widzenia złotego jakakolwiek lepsza atmosfera i perspektywy uruchomienia tego planu dla Polski, czy każdych innych środków, byłaby niesłychanie korzystna. Jakikolwiek sygnał z naszego rządu czy z Brukseli, że będzie ten plan uruchomiony znakomicie by poprawił pozycję złotego i tym samym zadziałałby też przeciw inflacji - wskazał Glapiński.

Jednocześnie zaznaczył, że inną kwestią jest sytuacja, kiedy środki napłyną już do Polski. - Państwo znają mój krytyczny stosunek do środków europejskich. Z punktu widzenia Narodowego Banku Polskiego każde euro, które przychodzi z Unii Europejskiej (...) jest oczywiście dla Polski korzystne i służy Polakom, mniej lub bardziej. Natomiast z punktu widzenia NBP my zawsze patrzymy (...) na zagrożenie inflacyjne - powiedział prezes NBP.

W ocenie Glapińskiego "dodatkowy strumień pieniędzy, który by się pojawił na rynku, stanowiłby dodatkową presję inflacyjną".

Prezes NBP wymienił "dwa czynniki, które psują złotego". - Ukraina, groźba wojny, groźba rosyjskiej agresji i zablokowanie środków europejskich. To są dwa czynniki, które psują złotego, które powodują, że złoty nie rośnie tak jakbyśmy chcieli ze względu na inflację.

Złoty - notowania 9.02.2022

W środę obserwujemy umacnianie złotego. Zdaniem Macieja Madeja z TMS Brokers po jastrzębiej retoryce prezesa Glapińskiego i słowach wspierających złotego, kurs EUR/PLN może w najbliższych dniach dotrzeć w okolice 4,48.

- Prezes NBP bardzo chętnie widziałby silnego złotego i to objawiło się już na kursie, bo w trakcie konferencji EUR/PLN spadł poniżej 4,50. Krajowej walucie niewątpliwie pomaga retoryka o potrzebie silnego złotego do walki z inflacją i że to by było spójne z prowadzoną polityką NBP - powiedział Madej.

- Pewne jest, że stopy procentowe nadal będą rosły, natomiast wydaje się, że prezes stara się zasugerować docelowy poziom około 4 procent stopy referencyjnej, co jest mniej więcej przez rynek wyceniane i co byłoby neutralne dla złotego. Po jastrzębich deklaracjach EUR/PLN powinien jednak zejść jeszcze nieco niżej. W perspektywie 5 dni możemy dotrzeć w okolice 4,48 - ocenił.

Około godz. 17 na parze EUR/PLN obserwowaliśmy poziom poniżej 4,50. To poziom niewidziany od lipca 2021 roku.

EUR/PLN

Za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,93 zł. Najmniej od października 2021 roku.

USD/PLN

Złoty umacnia się również względem franka. Za szwajcarską walutę trzeba było zapłacić ok. 4,26 zł.

CHF/PLN

Funt brytyjski kosztował ok. 5,33 zł.

GBP/PLN

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes