Złoty odrabia straty. Tanieją wszystkie główne waluty

Złoty - notowania 2 grudnia 2021

Notowania złotego. Polska waluta się umacnia

"Kurs EUR/PLN runął w kierunku 4,60, co przybliża notowania do prognozowanego przez nas na koniec roku poziomu 4,58. W tej chwili polska waluta jest na fali, ale sytuacja na rynkach zmienia się jak w kalejdoskopie. Złotemu pomaga nie tylko rekordowy odczyt inflacji, który scementował oczekiwania, że w grudniu dojdzie do ostrego ruchu stóp. Naszym zdaniem RPP zdecyduje się na podwyżkę o 75-100 pkt bazowych. Sprzyjają też komentarze ze strony prezesa NBP oraz operacje banku centralnego, które odsysają nadpłynność z sektora finansowego, a ta zawsze jest balastem dla waluty" - zauważa.

"Potencjalne opóźnienie w zacieśnianiu polityki Fed w związku z gospodarczymi konsekwencjami omikronu zmieniły nieco optykę gry na umocnienie dolara a tym samym na osłabienie takich walut jak złoty. Widać to ewidentnie na wykresie USDPLN, gdzie ostatnie osłabienie krajowej waluty jest obecnie odreagowywane w skali, która jeszcze kilka dni temu nie wchodziła w rachubę. Niewykluczone w tym obecnym ruchu zobaczymy cofnięcie w okolice okrągłego poziomu 4 zł lub nawet do wybitego niedawno oporu" - pisze Jacek Rzeźniczek - z serwisu Stooq.pl.

"Złoty uległ znaczącemu umocnieniu m.in. za sprawą wczorajszego artykułu w Financial Times na temat możliwego przełomu w negocjacjach Polski i Unii Europejskiej w sprawie akceptacji dla Krajowego Planu Odbudowy oraz wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. A. Glapiński stwierdził wczoraj – nawiązując do wtorkowej zmiany retoryki szefa Rezerwy Federalnej USA – iż jego zdaniem inflacja również nie jest przejściowa. Nasileniu uległy oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce, tym bardziej, iż w poprzednich dniach poznaliśmy wyższe od oczekiwań krajowe dane dotyczące inflacji CPI i wzrostu PKB oraz jastrzębie komentarze niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej" - napisali ekonomiści Millennium w komentarzu dziennym.

Wypowiedź Adama Glapińskiego

- Chciałbym dzisiaj też to powiedzieć. Zmieniam retorykę. Inflacja jest przejściowa, ale w okresie 2 lat, a i to też nie wiadomo, choć to teraz tak widzimy. Inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa. Będziemy się starali ją sprowadzić do minimalnych poziomów, ale nie kosztem dużego bezrobocia. Myślę, że nikt nas do tego nie zmusi. Nikt nas nie zmusi, żebyśmy w zasadniczy sposób zwiększyli bezrobocie. Tego nie można Polsce zrobić. A z inflacją sobie damy radę – powiedział prezes NBP podczas środowej gali wręczenia nagród w Konkursie W. Grabskiego.