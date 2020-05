"Estoński CIT" nie tak szybko. Minister podał nowy termin

"Chcemy to jak najszybciej wdrożyć"

Przyznał, że prace nad tym rozwiązaniem trwają i są zaawansowane. - Chcemy to jak najszybciej wdrożyć, bo myślę, że jest to bardzo dobry instrument, żeby pomóc małym firmom, żeby inwestowały w siebie, a nie żeby pieniądze wychodziły w dywidendę - zadeklarował minister.

Odniósł się też do apelu pracodawców, by umożliwić im swobodne korzystanie z pieniędzy zgromadzonych na kontach VAT. - Nie planujemy tego wdrożyć - powiedział. Według niego z analizy kont VAT-owskich widać, że przedsiębiorcy bardzo dobrze dysponują pieniędzmi na tych kontach - płacą nimi nie tylko VAT, ale także składki na ZUS, czy inne daniny. - Więc tak strasznie dużo pieniędzy nie leży na tych rachunkach - zauważył Kościński. Dodał, że MF cały czas rozmawia z przedsiębiorcami i bardzo uważnie słucha, co ma biznes do powiedzenia.