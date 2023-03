Popularna aplikacja na celowniku. Ograniczenia w kolejnym kraju

- Jeśli urzędnik będzie korzystał z aplikacji w trakcie pracy, ale na telefonie prywatnym, nie będziemy w to ingerować - dodał. W wielu krajach zachodnich pojawiły się obawy dotyczące zakresu monitorowania aktywności użytkowników aplikacji stworzonej przez firmę ByteDance założoną przez chińskiego przedsiębiorcę Zhanga Yiminga. Firmy prywatne są zobowiązane do udostępniania chińskim władzom danych, jeśli zostaną do tego przez Pekin wezwane. Zakaz używania TikToka na telefonach służbowych urzędników państwowych wprowadziły już m.in. USA , Francja czy Nowa Zelandia .

Sytuacja Tiktoka w Polsce

TikTok odpowiada

"W ramach projektu Clover rozszerzamy nasze podejście do bezpieczeństwa danych w Europie poprzez dalsze zaostrzenie kontroli dostępu do danych i współpracę z europejską firmą zewnętrzną w celu przeprowadzania audytów, monitorowania i zapewniania niezależnej weryfikacji naszych działań. Pozostajemy gotowi do współpracy i chętni do pełnego spełnienia wymogów formalnych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z właściwymi organami" - dodał Piotr Żaczko.