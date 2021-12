Cena prądu w górę o jedną trzecią. Nowa stawka u dużego dostawcy

Od 1 stycznia 2022 roku podstawowa stawka za kWh przez całą dobę w taryfie G11 (obejmującej gospodarstwa domowe) wyniesie 0,5407 zł brutto, do tej pory było to 0,4059 zł brutto.

Do listu do klientów firma E.ON Polska dołączyła wykres notowań energii na Towarowej Giełdzie Energii, pokazujący wzrost cen o ponad 100 proc. w 2021 roku. Spółka przekazała, że do wzrostu cen przyczyniły się m.in. rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz rosnące koszty surowców i paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii, czyli europejskich cen węgla oraz gazu.