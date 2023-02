Rekord za rekordem. Wiatraki pracowały z historyczną mocą

W ostatnich dniach w Polsce ostrzegano przed silnym wiatrem. Takie warunki atmosferyczne przyczyniły się do ustanowienia nowych rekordów wytwarzania energii z wiatru w naszym kraju. Poinformował o tym na Twitterze Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska.

Analitycy zauważyli, że "wysoka, jak na luty, generacja ze źródeł fotowoltaicznych nałożyła się dzisiaj z wysoką generację ze źródeł wiatrowych". "To pozwoliło na chwilowe pokrycie 46 proc. zapotrzebowania na moc ze wspomnianych źródeł o godzinie 12, gdzie zapotrzebowanie w porównaniu do całej doby jest wysokie" - czytamy we wpisie.