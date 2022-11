Kiedy nowe taryfy na energię elektryczną? Prezes URE o terminie

czytaj dalej

W ostatnim czasie doszło do nieautoryzowanych prób logowania do części kont użytkowników serwisu lotto.pl - poinformował Totalizator Sportowy w wiadomości przesyłanej klientom. Podkreślono, że sprawa dotyczy "niewielkiego odsetka" wszystkich zarejestrowanych kont. Konsekwencje kradzieży danych mogą być jednak bardzo poważne, przestępcy mogą je wykorzystać na przykład do próby wyłudzenia kredytu.