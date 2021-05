Rząd szykuje zmianę przepisów w sprawie stawiania wiatraków

Rząd opublikował we wtorek i przesłał do uzgodnień projekt ustawy, łagodzącej tak zwaną zasadę 10H, zabraniającą stawiania turbin wiatrowych w pobliżu zabudowań i form ochrony przyrody. Minimalna odległość ma wynosić 500 m, ale pod szeregiem warunków.

Dodatkowo nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie MPZP. Obowiązek sporządzenia planu będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania turbiny. Prognoza oddziaływań będzie obowiązkowo uzgadniania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Likwiduje się też zasadę 10H w stosunku do form ochrony przyrody.

Tańszy prąd?

W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że zmiana regulacji doprowadzi do budowy 6-10 GW nowych mocy wiatrowych na lądzie i w rezultacie będzie prowadzić np. do obniżenia cen energii czy realizacji zobowiązań Polski, m. in. w ramach unijnej polityki klimatycznej.