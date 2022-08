PGG podnosi ceny węgla dla gospodarstw indywidualnych

Podwyżka o 20 procent

Do tej pory te same sortymenty węgla opałowego miały w poszczególnych kopalniach różne ceny. Po zmianie średnia cena węgla opałowego w PGG ma wynosić ok. 1,2 tys. zł za tonę (w porównaniu do około 1 tys. zł dotychczas). Nadal ceny węgla z kopalń z PGG mają być jednymi z najniższych na rynku.