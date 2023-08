Zamrożone ceny energii. Ustawa z podpisem prezydenta

Wyższe progi zużycia

Nowelizacja ta w 2023 r. podnosi progi zużycia, do których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny energii. Zgodnie z nowymi przepisami limit zwiększy się: dla gospodarstw domowych z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie; dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, z 2600 kWh do 3600 kWh; dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie. Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej przekroczył dotychczasowy limit. Posłowie odrzucili natomiast propozycję Senatu dot. podniesienia limitu zużycia do 6 MWh dla użytkowników pomp ciepła.