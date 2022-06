- Nie mamy do czynienia po prostu z kryzysem energetycznym. Jesteśmy na wojnie. Energia jest używana jako broń przez Rosjan przeciwko nam, przeciwko krajom europejskim i to dotyka nas w sposób globalny. To, co jest konieczne - to moja opinia - to musimy przyznać, że jesteśmy na wojnie. A wojna jest kosztowna, więc musimy się przygotować do poniesienia kosztów - powiedział Naimski podczas dyskusji na temat współpracy UE i USA w dziedzinie transformacji energetycznej.