Z kraju Orlen nie spieszy się z inwestycją w małe reaktory. Czeka na pieniądze z PFR Radosław Omachel |

Ambasador USA w Polsce na konferencji poświęconej małym reaktorom modułowym (SMR) Źródło wideo: US Embassy Warsaw/X Źródło zdj. gł.: GE Vernova

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- Od samego początku rozmawialiśmy z naszym partnerem, że warto by rozszerzyć bazę akcjonariuszy. Na pewno rozszerzenie wiedzy, zaangażowania ludzi, którzy robią te projekty, powinny sprzyjać realizacji inwestycji - powiedział Ireneusz Fąfara dziennikarzom w kuluarach Baltic Energy Conference o planach wobec spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

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Firma OSGE, którą obecnie tworzy Orlen i pośrednio koncern Synthos kontrolowany przez jednego z najbogatszych Polaków, Michała Sołowowa, pracuje nad wdrożeniem budowy małych, modułowych reaktorów jądrowych (Small Modular Reactors - SMR). Dostawcą technologii ma być koncern GE Hitachi, producent kompaktowych reaktorów BWRX 300. Odbiorcami energii z SMR-ów w pierwszej kolejności miałyby być zakłady przemysłowe.

OSGE potrzebuje kapitału

Z publikacji prasowych wynika, że spółka OSGE, która korzysta z dostępu do licencji na prowadzenie działań wdrożeniowych technologii SMR poprzez przez jednego ze współwłaścicieli, należącą do grupy biznesowej Sołowowa firmę Synthos Green Energy (SGE) miała do końca sierpnia uiścić opłaty z tego tytułu. Do przelewu jednak nie doszło. Firma OSGE wymaga bowiem dokapitalizowania.

Przemysłowiec Michał Sołowow, inicjator planu budowy serii małych reaktorów jądrowych Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Prywatny inwestor w OSGE czyli SGE był na to przygotowany, a dokapitalizowanie miałoby się odbyć w formie podwyższenia kapitału albo poprzez pożyczki. Ale drugi z akcjonariuszy, czyli Orlen, zwlekał z podjęciem decyzji w tej sprawie. Ostatecznie SGE zgodził się odroczyć spółce OSGE płatność.

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Sam SGE opłaty licencyjne odprowadza bezpośrednio do dostawcy technologii, firmy GE Hitachi. A Orlen czeka aż w akcjonariacie OSGE pojawi się trzeci gracz, czyli dysponujący państwowym kapitałem Polski Fundusz Rozwoju.

- Od samego początku rozmawialiśmy z naszym partnerem, że warto by rozszerzyć bazę akcjonariuszy. PFR jest godną zaufania, świetną firmą, realizującą strategiczne cele państwa i byłoby miło widzieć ją w gronie akcjonariuszy (...) Na pewno rozszerzenie wiedzy, zaangażowania ludzi, którzy robią te projekty, powinny sprzyjać projektowi - powiedział Fąfara dziennikarzom w kuluarach Baltic Energy Conference.

PFR nie wejdzie do OSGE w najbliższych tygodniach

W pierwszej połowie sierpnia minister energii Miłosz Motyka poinformował, że trwają rozmowy o wejściu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do spółki Orlen Synthos Green Energy, by przyspieszyć realizację SMR-ów. Zdaniem Fąfary, "znając procedury w takich skomplikowanych transakcjach", do wejścia PFR do akcjonariatu nie dojdzie w najbliższych tygodniach. Zaznaczył jednak, że należy o to pytać sam fundusz.

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Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę 26 reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają one powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.