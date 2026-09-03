Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Orlen nie spieszy się z inwestycją w małe reaktory. Czeka na pieniądze z PFR

|
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Ambasador USA w Polsce na konferencji poświęconej małym reaktorom modułowym (SMR)
Źródło wideo: US Embassy Warsaw/X
Źródło zdj. gł.: GE Vernova
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wejście Polskiego Funduszu Rozwoju do spółki Orlen Synthos Green Energy powinno sprzyjać projektowi budowy modułowych reaktorów jądrowych - powiedział w czwartek prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Dodał, że "PFR jest godną zaufania firmą i miło byłoby widzieć ją w gronie akcjonariuszy".

- Od samego początku rozmawialiśmy z naszym partnerem, że warto by rozszerzyć bazę akcjonariuszy. Na pewno rozszerzenie wiedzy, zaangażowania ludzi, którzy robią te projekty, powinny sprzyjać realizacji inwestycji - powiedział Ireneusz Fąfara dziennikarzom w kuluarach Baltic Energy Conference o planach wobec spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Firma OSGE, którą obecnie tworzy Orlen i pośrednio koncern Synthos kontrolowany przez jednego z najbogatszych Polaków, Michała Sołowowa, pracuje nad wdrożeniem budowy małych, modułowych reaktorów jądrowych (Small Modular Reactors - SMR). Dostawcą technologii ma być koncern GE Hitachi, producent kompaktowych reaktorów BWRX 300. Odbiorcami energii z SMR-ów w pierwszej kolejności miałyby być zakłady przemysłowe.

OSGE potrzebuje kapitału

Z publikacji prasowych wynika, że spółka OSGE, która korzysta z dostępu do licencji na prowadzenie działań wdrożeniowych technologii SMR poprzez przez jednego ze współwłaścicieli, należącą do grupy biznesowej Sołowowa firmę Synthos Green Energy (SGE) miała do końca sierpnia uiścić opłaty z tego tytułu. Do przelewu jednak nie doszło. Firma OSGE wymaga bowiem dokapitalizowania.

Przemysłowiec Michał Sołowow, inicjator planu budowy serii małych reaktorów jądrowych
Przemysłowiec Michał Sołowow, inicjator planu budowy serii małych reaktorów jądrowych
Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Prywatny inwestor w OSGE czyli SGE był na to przygotowany, a dokapitalizowanie miałoby się odbyć w formie podwyższenia kapitału albo poprzez pożyczki. Ale drugi z akcjonariuszy, czyli Orlen, zwlekał z podjęciem decyzji w tej sprawie. Ostatecznie SGE zgodził się odroczyć spółce OSGE płatność.

Sam SGE opłaty licencyjne odprowadza bezpośrednio do dostawcy technologii, firmy GE Hitachi. A Orlen czeka aż w akcjonariacie OSGE pojawi się trzeci gracz, czyli dysponujący państwowym kapitałem Polski Fundusz Rozwoju.

- Od samego początku rozmawialiśmy z naszym partnerem, że warto by rozszerzyć bazę akcjonariuszy. PFR jest godną zaufania, świetną firmą, realizującą strategiczne cele państwa i byłoby miło widzieć ją w gronie akcjonariuszy (...) Na pewno rozszerzenie wiedzy, zaangażowania ludzi, którzy robią te projekty, powinny sprzyjać projektowi - powiedział Fąfara dziennikarzom w kuluarach Baltic Energy Conference.

PFR nie wejdzie do OSGE w najbliższych tygodniach

W pierwszej połowie sierpnia minister energii Miłosz Motyka poinformował, że trwają rozmowy o wejściu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do spółki Orlen Synthos Green Energy, by przyspieszyć realizację SMR-ów. Zdaniem Fąfary, "znając procedury w takich skomplikowanych transakcjach", do wejścia PFR do akcjonariatu nie dojdzie w najbliższych tygodniach. Zaznaczył jednak, że należy o to pytać sam fundusz.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę 26 reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają one powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
17 min
pc
Jak wkurzyć najspokojniejszy naród świata? Zapytajcie Trumpa
Michał Sznajder
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
SołowowOSGEOrlensmrEnergetyka atomowa
Radosław Omachel
Radosław Omachel
Zobacz także:
CHIP GPU KOMPUTER UKLAD SCALONY shutterstock_1207848199
Wielka transakcja na rynku AI
Tech
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Polsko-czeski projekt. Podpisano porozumienie
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Elektryki w odwrocie. Udział aut na baterie w polskim rynku mocno w dół
Moto
23-latek miał podawać się za pracownika banku (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew w związku z zasadami śledzenia w aplikacjach
Ze świata
Krowy, rolnictwo, hodowla
Zakaz dla mięsa z Brazylii już działa. Co z uruchomieniem klauzuli ochronnej
Z kraju
Uber
Uber redukuje koszty i zatrudnienie. Największe zwolnienia od 2020 roku
Ze świata
Piotr Masłowski
Nowy wiceminister w resorcie energii
Z kraju
Obrady Sejmu - 2 września 2026
Sejm ma głosować nad wetem prezydenta
Z kraju
shutterstock_2433766149
Producent gier podał wyniki finansowe. Jest reakcja na rynku
Tech
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Holendrzy zabrali złoto z USA i Kanady. Wskazali główny powód
Ze świata
ZUS, aplikacja, telefon
Ważna zmiana w aplikacji ZUS od 4 września
Z kraju
kuba hawana shutterstock_2776036335_1
Przełom dla przedsiębiorców na Kubie. Władze zmieniają zasady
Ze świata
Donald Trump
Monety z wizerunkiem Trumpa wyprzedane w kilka godzin
Ze świata
Google
Sąd zdecydował w sprawie podziału firmy Google
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Dzwonili bez zgody klientów. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Zohar Mamdani
Nowy Jork wprowadza zakaz dotyczący AI
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
"Bardzo wysokie rachunki". Nowe dane ze stacji paliw
Moto
Ottawa, Ontario, Kanada. 25 sierpnia 2026 r. Szeroki kąt widzenia podróżnych poza dworcem Ottawa wejścia do terminalu kolejowego pod baldachimem
Od zakupów po wakacje. Kanadyjczycy rezygnują z tego, co amerykańskie
Ze świata
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko w Radomiu z wakacyjnym ożywieniem
Turystyka
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Boeing zapłacił wysoką grzywnę. Kara za naruszanie bezpieczeństwa
Ze świata
Viktor Orban
Media: Orban wydał setki miliardów forintów przed utratą władzy
Ze świata
Czekolada
"Czekolada staje się dobrem luksusowym". Co się dzieje na rynku kakao
Ze świata
Scott Bessent
Bessent: Ukraina zdecydowała, że chce rozwalać rosyjskie aktywa energetyczne
Ze świata
Downing Street 10 - 20.07.2026 r.
Urlop przy Downing Street 10. Eksperyment pokazał "niewydolność" systemu
Turystyka
Jensen Huang
Szef Nvidii o sztucznej inteligencji. "Infrastruktura, tak samo jak woda"
Tech
Katarzyna Kieli
Kasia Kieli, Ivan Krastev i Jan Goetz o władzy, technologii i zaufaniu
Dla firm
pieroguszki
Poduszka "Pieroguszka" wywołała dyskusję. Luft zwrócił się do Reserved
Z kraju
Andrzej Domański G20
Wpadka amerykańskiej administracji. Pomylili polskich ministrów
Ze świata
shutterstock_2420564993
Urlopy Polaków. Te trzy kierunki wybrała ponad połowa podróżnych
Turystyka
Facebook Meta
Nowa szansa Mety w obliczu ugody. "Wiele nowych produktów"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica