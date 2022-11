Tarcia o wiatraki. Morawiecki: kompromis w ciągu kilku tygodni

W ciągu kilku tygodni zostanie wypracowany kompromis w sprawie odległości w tak zwanej ustawie 10H - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Obok kwestii związanych z praworządnością, to jeden z "kamieni milowych", których spełnienia przez Polskę oczekuje Komisja Europejska.

- Jesteśmy po dyskusjach ze specjalistami i dochodzimy do końcowych uzgodnień i w ciągu paru tygodniu wypracujemy poziom konkretnej odległości - powiedział.

Konflikt o ustawę odległościową

5 lipca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przygotowany przez resort klimatu i środowiska. 14 sierpnia trafił do Sejmu, tego samego dnia skierowano go do opinii i konsultacji. Projekt zakłada, że minimalna odległość wiatraków od domów mieszkalnych musi wynosić m.in. 500 m, ale pod szeregiem warunków.